Meil veab, kuna kohtame hämmastavalt sooja vastuvõttu ja head publikut peaaegu igal pool, eriti Euroopas. Arvan siiski, et Ameerika publik on erinev. Nad küll hindavad seda, mida me laval teeme, aga... nad ei ole nii hullud nagu Euroopa kuulajad. Eestis on meil hiiglaslik fännibaas, nad võtavad meid alati imeliselt vastu. Samuti kõigis Ida-Euroopa maades. Ida-Euroopas mängisime esimest korda juba 1985. aastal, käisime Poolas, Ungaris ja Tšehhimaal.