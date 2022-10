Aasta ühe parema plaadi teinud Florian Wahl: ma ei saa ise ka oma muusikale pihta

Klaus Kinski meeldib siiamaani. Loen kolmandat korda ta autobiograafiat. Väga huvitav kuju. Turbulentne. Selline loodusjõud. Ühest Saksa telekanalist tuli Werner Herzogi film «Fitzcarraldo», siis sundisin oma isa seda vaatama. See ei ole tegelikult väga hea film. Ausalt. (Naerab.) Aga tema karakter on nii kütkestav, ükskõik, keda ta mängib. Hiljem on tema kohta muidugi igasuguseid ebameeldivaid asju ka välja tulnud. Aga mulle mingil määral meeldib tema suurushullustus ja saan aru, et see autobiograafia ongi pooleldi fantaasia. See on nii üle võlli, mida ta räägib. Et ta on nagu geenius, kes langes pilve pealt alla jne.