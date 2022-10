EKSKLUSIIVNE ESMAESITLUS ⟩ Vaata, kuidas Anett salvestas ainulaadse uue albumi

Auhinnatud laulja-laulukirjutaja Aneti teine album «Late to the Party» ilmub 20. oktoobril. Tegemist on kontseptsioon-albumiga, mis salvestati üles live-sessioonina ERRi Raadiomaja 1. stuudios koos laiendatud koosseisus bändiga ning stuudiosaalis viibinud kohapealse publikuga.

Uus album «Late to the Party» on märgiline just live salvestussessiooni aspektist, sest valmis Aneti soovist püüda plaadile elava muusika energiat: «Albumi «Late to the Party» võtsime linti minu jaoks täiesti uut moodi, nii on sellel ja selle sünnil mu südames kohe täiesti eraldi väga tähendusrikas lahter.»