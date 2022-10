AK ⟩ Amy Winehouse’i tähelend – elu nagu sitt ja suhkur

Raamatuid on sellest 27-aastasena meie hulgas lahkunud noorest naisest isegi nii palju ja nii erinevate nurkade alt, et vahel ilmub ajakirjades edetabeleid stiilis «Viis parimat raamatut Amy Winehouse’​ist».

Üldiselt on võrdlemisi keeruline suhestuda teostega, mis on kirjutatud, lähtudes kontseptsioonist «mina ja mu kuulus surnud sõber». Tyler James tegi nüüd täpselt seda. Ta oli enda sõnul Amy parim sõber alates 13. eluaastast. Noored kohtusid teatrikoolis, tundsid teineteises ära hingesugulase ning elasid koos juba hilisest teismeeast. Võta nüüd kinni, oli siis päriselt nii, kuna sõna saab ikkagi ainult üks pool.

Keldrist otse tippu

See on muidugi kurb raamat. Lugu kahest kurva saatusega inimesest. Üks nendest, tõsi, on elus, aga neuroosid jäävad teda saatma elu lõpuni ja on vähem lootust lahti saada neist kui oma varjust.