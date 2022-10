Maailmakuulus etenduskunstnik Oliver De Sagazani esineb Tallinnas

Olivier de Sagazani kirest mateeriale elu sisse puhuda tuleneb idee katta oma keha saviga, et jälgida tekkivat «objekti». Tema looming on ühtaegu nii õuduskunst kui rituaal, mis vaimustub hõimukunstist ja šamanismist ja tulemuseks võib olla nii performance, maal kui ka skulptuur. Tema lavastustes on tunda tema Aafrika juurte mõju: ta on pärit Kongost, kuid elanud ja töötanud pikka aega Prantsusmaal. Ta on teinud koostööd kunstnikega erinevatest valdkondadest: Wim Vandekeybus (tants), David Wahl (teater), FKA Twigs (muusika), Ron Frick ja Qiu Yang (film), Gareth Pugh ja Nick Knight (moekunst).