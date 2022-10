Hetke põnevaim naisnäitleja on täis üllatusi. Näiteks fännab ta ehitustöid ja kartis kogu lavaka aja, et ta välja visatakse. Ta julgeb kõik otse välja öelda ja see on... mõjus. Väga põnev ja siiruviiruline maailm peitub selle kauni pealispinna varjus.

Seriaal «Sassis», kus Ragne on nii peaosaline kui ka stsenaariumi konsultant, oli EFTA gala telekategoorias väga edukas, noppides nii parima seriaali kui ka sarja naisnäitleja tiitli. Ja see pole mingi vedamine! Kes sarja vaadanud, need teavad – see ongi ere õnnestumine täis hulljulget ausust ning särisevat situatsioonikoomikat. Ja muidugi on just Ragne Pekarev see x-faktor, telg ja magnet, kelle ümber kõik keerleb.