OTSE TEATRIFESTIVALILT ⟩ Paide Teatristuudio noored loevad ette prantsuse näidendit

Näidendi keskmes on kaks tüdrukut. 10-aastane Hiver tahab mustaga üle võõbata kõik, mis on maailmas inetut, ja kannab endaga kõikjal kaasas koopiaid suurte maalimeistrite teostest, et oleks midagi ilusat vaadata. Tema parim sõbranna kannab nime June. Tüdrukud kohtuvad suvevaheajal ookeani ääres.