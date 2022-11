JÄLLE SAMA MEES ⟩ Selgunud on järgmise Oscari-gala õhtujuht

Lisaks Kimmelile on kolmekordsed õhtujuhid olnud Jerry Lewis, Steve Martin, Conrad Nagel ja David Niven. Veelgi rohkem kordi on Oscareid juhtinud Whoopi Goldberg ja Jack Lemmon (4), Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) ja Bob Hope (11).

«Suur au - või siis lõks - on saada kutset Oscareid juhtima. Igal juhul olen ma Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemiale tänulik, et nad minu käest nii ruttu küsida taipasid, kui kõik asjalikud kandidaadid olid keeldunud,» ütles Kimmel tänulikult teadaandes. Alles hiljuti pikendas kolmeks aastaks oma lepingut ABC'ga, et jätkata vestlussaate «Jimmy Kimmel Live» juhtimist.