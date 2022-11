Dresdeni tapamaja kelder, mis päästis ühe 20. sajandi suurima kirjaniku

Seisan Dresdeni Teatriväljakul ja ootan. Vihm on äsja lakanud, kivid läigivad märjalt. Taevas on endiselt pilves. Ootan meest nimega Danilo Hommel. Tema teab vastuseid ja on üks väheseid, kellel on sissepääs kunagise tapamaja territooriumile ning ühtlasi voli sinna mõned külalised kaasa võtta.