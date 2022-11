AK ⟩ Küünikust humanist, kes kirjutas sellest, milline tüütus on olla inimene

Ehkki Vonnegut ise jälestas avalikult kuvandit endast kui peamiselt noortele korda minevast kirjanikust, kuulun ka mina nende kiibitsejate hulka, kes leiavad, et ta on autor, kellest on nõudlikumal lugejal aja jooksul üsna kerge välja kasvada; et Vonneguti looming kõnetab kõige vahetumalt ja sügavamalt keskkooli- ja ülikooliealisi värskeid täiskasvanuid, kes on alles hakanud endale teadvustama ühiskonna toimimise tegelikke printsiipe, tõe ja õiguse suhteliselt madalat turuhinda, inimkultuuri ajaloost vastu vaatavat vaenu ning vägivalda, teatud ühiskonnaklassidele pooleldi pealesunnitud vaesust, nende piiratud juurdepääsu haridusele ja ametialasele karjäärile jne.