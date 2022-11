Kolm filmi, mida esmaspäeval PÖFFil vaadata

«12 vägitegu» (Rootsi)

Gängimentaliteedist läbi imbunud Rydi linnaosas Rootsis tuleb end iga päev üha uuesti tõestada, sest eilsed saavutused ei maksa midagi. Just sellepärast on jõukude seas üheks väärtuslikumaks valuutaks lojaalsus. Paraku just selle vastu eksib «Food», kui jätab oma kamba liidri parajasse jamasse. Omade poolt hüljatud Food on nüüd nõus tegema ükskõik mida, et ta vaid tagasi võetaks. Heraklese müüdist inspireeritud kaaslased annavad talle enda tõestamiseks ülesande teha 12 vägitegu, üks moraalselt küsitavam kui teine.

Izer Aliu film linastub Rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis 14., 22. ja 25. novembril.

«TikTok, Boom.» (USA)

Ilmselt leidub vähe inimesi, kes poleks kas või poole kõrvaga kuulnud nähtusest nimega TikTok. Kõigest mõne aastaga sai Hiina päritolu äpist maailma kõige allalaaditum sotsiaalmeediaplatvorm, mida kasutavad meeleldi nii koolilapsed kui ka globaalsed staarid. Kuid kogu seda edu on saatnud üks pidev ülemaailmsete skandaalide rodu. Tekib küsimus, kuidas üks äpp sellistes tingimustes üldse eksisteerida saab, veel enam edetabeleid vallutada suudab? Just neile ja paljudele teistele küsimustele leiame sellest hoogsast dokumentaalist vastused.

Shalini Kantayya film linastub DOC@Just programmis 14., 17. ja 18. novembril.

«Täitsa pe..es!» (Saksa)

Mida teeksite teie, kui avastaksite pärast erootilist unenägu ühtäkki, et olete tagurpidi ehitusplatsi vaguni tualetti kinni jäänud? Arhitekt Frank ei oleks osanud hullemat ärkamisviisi ette kujutada. Kuid sellega mehe košmaar alles algab. Ta peab leidma mooduse, kuidas saada lahti metalsest orast, mis on tema kätte tunginud ja takistab teda liikumast. Uks ei avane ja julm ning vastik surm näib olevat vältimatu, kui Frank ei teeks midagi enneolematut. Et end päästa, peab mees oma haisvast «kirstust» võimalikult kiiresti vabanema, sest kell tiksub armutult ja valjuhääldist kostuv hääl tõotab valju pauku.

Kinnitage turvavöö, hoidke nina kinni ja valmistuge märuliks, sest seni lühifilme vändanud Lukas Rinkeri esimene täispikk töö on selline, nagu üks korralik debüüt peakski olema ‒ rõve, vaimukas ja reeglitele allumatu.