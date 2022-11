Vaid viiel õhtul: jalustrabav drag show madame Andrus Vaariku juhtimisel

Identiteedikabaree tõstatab identiteedi ja soolisuse teemat ning küsimust, mis puudutab tegelikult meid kõiki, kuid ometigi paistab see olevat loomulik arutelu teema vaid osadele inimestele ühiskonnas. Lisaks saame pakkuda show’ lavastaja Jüri Naela ning õhtujuhi Andrus Vaarikuga intervjuud, et arutada, mis võimalusi annab DRAG SHOW artistile ning millist rolli see meie kultuuriloos mängib.