INTERVJUU: Rootsi tipplavastaja üllatab filmiga murrangulisest naiskunstnikust

Intervjueerisin hiljuti Taani näitlejannat Connie Nielsenit, kes on suur kunstifänn. Ta väitis, et viimastel aastatel on inimestel tärganud uus huvi naiskunstnike vastu, kelle hämmastavad elulood on unustuse hõlma vajunud.

Lugesin mõne aja eest huvitavat tähelepanekut, et mitmed naiskunstnikud said oma eluajal ka kuulsust nautida, kuid ometi ei pääsenud nende nimed kunstiõpikutesse, et järgmised põlved nende loomingust teada saaksid. Seda põhjusel, et neid raamatuid kirjutavad ning toimetavad mehed. Mitmed naissoost maalikunstnikud on jäänud kunstiajaloos vääritud tähelepanuta, nagu paraku juhtus ka Hilma af Klintiga.