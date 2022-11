Apteeker Melchior jõudis Argentiinasse, Aserbaidžaani ja kodumaisele PÖFFile

Eesti saatkonnas Berliinis töötav kultuuriatašee Merit Kopli lausus Saksamaa Cottbusi festivalil toimunud «Apteeker Melchiori» filmimaratoni järel: «Huvi filmi vastu oli märkimisväärne, rahvast oli saalis kenasti, kusjuures päris paljud vaatasid järjest ära kõik kolm filmi. Iga filmi järel plaksutati, kiideti, küsiti küsimusi. Loomulikult oli eriti tore, et Elmo Nüganen ise oli kohapeal ja sai huvilistega suhelda.»

20. novembri seansil on kohal ka filmi režissöör Elmo Nüganen ja peaosatäitja Märten Metsaviir, kes räägivad filmi käekäigust ja publik saab esitada küsimusi.

22. novembril esilinastub «Apteeker Melchior» Argentiinas Buenos Aires Rojo Sangre filmifestivalil. Tegemist on ühe vanima ja olulisemaks peetud žanrifilmide festivaliga Ladina-Ameerikas, tänavune festival toimub 17-27. novembrini. Apteeker Melchiori esimene osa linastub festivali kõige olulisemas programmis, milleks on rahvusvaheline võistlusprogramm.

Oktoobris esilinastus triloogia esimene film «Apteeker Melchior» Indoneesias, Jaapanis ja USAs. Töö Apteeker Melchiori rahvusvahelisel turundamisel jätkub. Filmiõiguste müügiga tegeleb rahvusvaheline müügiagent Global Screen. Samuti on sõlmitud leping voogedastusplatvormiga Amazon, kes valmistab triloogia kolme osa põhjal järgmisel aastal miniseriaali saksakeelsetele turgudele.

Indrek Hargla romaanidel põhinev Apteeker Melchiori saaga on olnud tänavu Eestis tõeline hitt, mis toonud kinodesse üle 200 000 inimese. Esimest filmi käis kinos vaatamas 130 000 inimest ja hetkel kogub film vaatajaid Telia ja Elisa VOD platvormidel. Teine osa on suuremate kinode kavades üle Eesti ja tänaseks on filmi vaatamas käinud üle 84 000 inimese. Triloogia kolmas osa esilinastub Eestis ja jõuab kinokavadesse aprillis 2023.