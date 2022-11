Vene hinge patukahetsuse lugu pürib Läti teatriauhinnale

Nende töö on Läti teatri­auhindade jagamisel ­mitmekordselt nomineeritud, olles aasta parima näitlejanna, lavastaja ja lavastuse nominent. Näidendi helikujundus teeb eestlasele rõõmu – Arvo Pärdi tunneb ära kavalehte vaatamatagi.

Ukraina sõda on Eesti teatri­lavast niikuinii mööda läinud, ­ainus erand on Julia Augi rinde­kirjade projekt, mida siin-seal mängiti, aga mis õiget mõju lõpuks ei saavutanudki.

Justkui tasakaaluks vene hingele tuli samuti juunis Riia Uue Teatri lavale Ukraina näitekirja­niku Natalja Vorožbiti «Slikti ceļi» («Halvad teed»), mis ­tõukub 2014. aasta Donbassi sündmustest. See on dokumentaallugudel põhinev näitemäng.

Miks on «Post Scriptum» korraga kolme Läti ­teatriauhinna ­nominatsiooniga? Vastus lihtne: sest see on meisterlikult mängitud ja lavastatud. Pluss veel ­teema, mis ei jäta kedagi ükskõikseks. Esimese hooga võib muidugi vihastada. Kui kaua ja kui palju võib mängida vene hinge kannatusi, sest ükski karistus ei lunasta kuritööd.