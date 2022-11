Algab Eesti Muusika Festival: muusika on samasugune vajadus nagu söömine ja magamine

Mõnikord ongi nii, et kui on väga tihe harjutamisperiood, kus ma pean uut materjali omandama, siis ma tahangi vahelduseks kuulata midagi muud. Nii et see pole nii, et klassikalise muusika esindaja midagi muud üldse ei kuula. Ma ei kuula otseselt konkreetseid artiste, aga mulle meeldivad U2, Coldplay, Sting – kui Retro FM ilusalongis viibides mängib, naudin seda väga.

Ma usun, et inimesed tajuvad, kui palju rikkust on erinevate instrumentide helides, klassikalise muusika fraseeringus, kuidas see oma puhangute ja kontrastidega hingesügavusi puudutab. Klassikaline muusika on läbinisti naturaalne. See on nagu keraamika – tassil, mis on keraamiku poolt voolitud, on omad värviplekid ja natuke konarusi, aga on näha, et keegi on sinna oma hinge pannud, see pole masstootmisest tulnud masinlikult veatuks lihvitud kruus. Klassikaline muusika on ääretult rikas oma erinevate instrumentide, heliloojate, ajastatute ja interpreetidega.