Nickelback, «Get Rolling», 4/5

Kui ma ei oleks enne albumi kuulama asumist teadnud, et olen teadlikult ja tahtlikult pannud mängima Nickelbacki uusima albumi, poleks ma albumi avaloo «San Quentin» põhjal seda isegi aimata osanud. Nickelbacki kümnes stuudioalbum «Get Rollin’» on suurepärane rock-album, kus on tohutu jõud ja vägev segu žanritest, väga põnev muusikaline lähenemine ­Nickelbackile igiomasele helikeelele ning mõnevõrra perverssed laulusõnad, mida Nickelbacki viimastelt albumitelt alatihti leida on.