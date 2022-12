On selge, et praeguseks hetkeks on aasta parimad kauamängivad valitud ning jõulud sedavõrd lähedal, et uusi ja häid albumeid tuleb suisa tikutulega taga otsida. On siiski mõned julged, kes julgevad plaate välja anda ning julgevad välja anda plaate, kuhu bänd on pannud kogu oma energia ja tõenäoliselt ka viimase raha ning õnnestumise nimel lõpuks ka hinge maha müünud. Üks selliseid on Kanada punk-rock-ansambel White Lung, kelle eelnevad albumid on pälvinud tohutult tunnustust, kuid kes on otsustanud selle aastaga ühisele karjäärile punkti panna.