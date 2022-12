Uut toimetuse fonoteegis ⟩ Kas selleks aastaks on nüüd heade albumitega kõik?

††† (Crosses), «Permanent.Radiant», 3/5

Kui ma peaksin Crossesi muusikat mingilgi moel määratlema, siis minu jaoks kõlab see, nagu oleks mõni nõid oma magamistoas synth-wave-muusikat loomas. Tegelikult muidugi on seal juures Chino Moreno ja Deftonesi unenäoline ja pisut helgem kõla.

Bändist, mille nimi stiliseeritult on lihtsalt kolm risti, võiks muidugi eeldada miskit erakordselt sünget, et mitte öelda muldmusta ja surmamaigulist, näiteks death metal’it. Crosses seevastu on ootamatult elektrooniline ja atmosfääriline, selles on sügavust, ent vajaka jääb süngusest ja raskusest, hevinootidest, mis ilmestavad nii säravalt Deftonesi loomingut. Seetõttu on seni ühe stuudioalbumi ja kolm EPd välja andnud Crossesi neljas EP «Permanent.Radiant» ka võrdlemisi temperamenditu.