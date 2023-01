Pooleldi põlenult haiglas ⟩ Võimukriitiline Venemaa teatrilavastaja sai salapärases tulekahjus raskelt viga

Pole veel selgeks tehtud, millest tulekahju algas, kuid esialgu peetakse põhjuseks seadmeriket või lühist. Terve New Yorgi korter hävis tulekahjus ning abielupaari pääsemist on nimetatud suureks imeks.

Krõmovi ametlikul kodulehel tehtud teadaandes seisab: «21. detsembri õhtul toimus Krõmovi korteris elektrilühis ja sellest tekkis tulekahju, mille käigus hingasid Krõmovid nii palju vingugaasi, et nad viidi haiglasse. Õnneks sai Inna haiglast välja ja ta püsib poja Mihhailiga New Yorgis. Dmitri on haiglas ekspertide järelvalve all, kuid tema seisund läheb paremaks.