KURIOOSUM ⟩ Eestisse saabuv heavy-metal bänd lubab kontserti pildistada vaid pool minutit

Fototoimetuse juht Erik Prozes sõnas, et see on esimene kord, kui tema kuuleb, et mõni artist lubab pildistada vaid 30 sekundit kontserdi algusest. «See on üsna absurdne nõue, sest see on selgelt liiga lühike aeg selleks, et normaalne pilt saada,» leiab ta.