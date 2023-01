Kondase keskuses avatakse Katri Smitt’i originaalgraafika näitus

Katri Smitt (sünd. 1972) on lõpetanud Tallinna Kunstiülikooli graafikuna ja saanud Eesti Kunstiakadeemias humanitaarteaduste magistrikraadi kunstiõpetaja erialal. Aastast 2012 õpetab TÜ Viljandi kultuuriakadeemias kompositsiooni ja joonistamist. On kirjutanud mõned lasteraamatud ja need ise illustreerinud ning tegelenud fotokunstiga.