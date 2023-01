Filmimaailma tippväljaaanne tutvustab Eesti uut filmi

«Savvusanna sõsarad» on kaasaegne ja intiimne dokumentaalfilm naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Lõuna-Eesti suitsusaunakombestikku («savvusanna kombõ»), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokumentaalfilmiga, mis esilinastub mainekal Sundance´i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis.

Režissöör Anna Hints usub, et valusatest kogemustest rääkimise julgus tervendab: «Naised on aastasadu suitsusaunades sünnitanud, ravitsenud ja surnuid pesnud. «Savvusanna sõsarad» on mu esimene täispikk film, mis on kasvanud välja minu Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas. Film räägib tabudest ilma häbi ja hinnanguteta. Usun sügavalt seda, et kui meie ümber on toetav kogukond, siis on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav. Naised leiavad enda hääle ja selle kaudu oma väe,» kinnitab Hints.

Produtsent Marianne Ostrat kirjeldab esilinastuseelseid meeleolusid: «Hetkel viibime Anna, ühe filmis osalenud naise Kadi Kivilo ning eestlastest ja islandlastest koosneva filmigrupiga Ameerikas Sundance’i filmifestivalil – esilinastus on mitu päeva ette välja müüdud ja «Savvusanna sõsarad» tekitab siin palju elevust. On tore kokkusattumus, et pärast seitse aastat kestnud tootmisprotsessi jõuab film kinodesse just sauna-aastal.»