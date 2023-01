Manowar Tallinnas – terase, tule ja testosterooni tudisev triumf

Usun, et Manowari on naisõiguslaste käest seni päästnud eelkõige asjaolu, et nende looming liigub pealtnäha sel õhkõrnal piiril, kus mõni asjasse pühendamatu ei pruugi täpselt aru saada, kas tegu on tõsimeelse eetose või paroodiaga. Ma arvan end teadvat, et see värk on «tõsine», aga alati kui vaatan mängufilmi «This Is Spinal Tap», meenub mulle millegipärast esimesena automaatselt Manowar.

Jah, muidugi on see asi tõsine. Kohati päris pühalikult tõsine. Kontserdil tuletab seda mulle meelde «Heart of Steel» – siirupikõlaline ning ilma vähimagi eneseiroonia vilgatuseta lugu, kus bänd vajutab paatosepedaali põrandani põhja ning refrään venib nagu armuvalus kaameli ila.

Manowar on juba enam kui neli kümnendit pühitsenud oma subkultuuri ning ülendanud end selle kuningaks. Ning ühtlasi ka mainevalvuriks, kvaliteedikontrolliks ja kohtumõistjaks. Kui jalgpallur Maradona oli jumala isehakanud käsi, siis Manowar on jumala isehakanud vasar, kes nuhtleb verbaalselt kõiki, kes on midagi muud kui «true heavy metal»; neid, kes viljelevad stiili, mida Manowar nimetab läbivalt mõistepaariga «false metal».