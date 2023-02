Nõuldil saksa publik saab hinnata Semperi-Ojasoo lavastust «72 päeva»

Vilksamisi võib näha ka tarbimisühiskonna edevust ja oma peas 20-kiloseid veekanistreid vedavate arengumaade naiste argipäeva, esimestena üle finišijoone jõudnute triumfi ja teiste kaotamist, sünnitamist ja leina, kesk- ja raugaiga – ning dervišina keerlev seotud silmadega saatusejumalanna aina eksleb muusika keskel keset lavale kuhjatud träni, käsi välja sirutatud ja õõvastav naeratus näol. Jah, miskipärast meenub New Model Armuy lugu Here Comes the War: «Faster, faster, like a whirling dervish spinning round / Faster, faster, until the Centre cannot Hold /You screamed give us Liberty or give us Death / Now you've got both, what do you want next ?»