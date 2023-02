Naistepäeval jõuab kinodesse dokfilm Kristiina Ehinist

Alates 8. märtsist jõuab kinodesse dokumentaalfilm «Vetelkõndija», mis on portree poetess Kristiina Ehinist. Tema ausad, ilusad ja valusad jagamised avavad meile, millistest kogemustest on ta pidanud läbi tulema, et kasvada selleks naiseks ja poeediks, kellena me teda täna tunneme. Koos Kristiinaga on kinolinal ka abikaasa Silver Sepp, ema Ly Seppel-Ehin, õde Eliisa Ehin, ansambel Naised Köögis ja paljud teised.