Tallinn Music Weeki konverentsil esinevad Grammy võitjast produtsent, Rootsi digitaalse innovatsiooni keskuse direktor ja Manchesteri maailmaparandaja

Mida on ühist Miles Davisel, Whitney Houstonil, Chaka Khanil, Michael Jacksonil, Luther Vandrossil ja sadadel teistel legendaarsetel artistidel? Nad kõik on töötanud koos Grammy laureaadist produtsendi, klahvpillimängija, helilooja ja arranžeerija Jason Milesiga, kes on pea 50 aasta jooksul panustanud nende ning lugematute teiste superstaaride edusse.