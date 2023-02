GALERII ⟩ Need on eelmise aasta Eesti kauneimad raamatud

«Tehisintellekti jõudmisega illustratsioonide maailma lähevad ajad järjest huvitavamaks. Žürii üks ülesannetest oli leida hägustunud piiridega raamatute kunstis need tööd, mis on tehtud pea ja südamega,» kõneles 25 kauneima raamatu žürii esimees Asko Künnap, kes viitas, et arvesse võeti raamatute isikupära, originaalsust ning kõiki nüansse, mis mõjutavad raamatu visuaalset terviklikkust.