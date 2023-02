AVALIK PÖÖRDUMINE ⟩ Olulised investeeringud jäävad Eestisse tulemata!

Pöördume teie poole seoses Film Estonia tagasimakseprogrammi kriitilise olukorraga. Seni väga häid tulemusi näidanud toetusmeetme lagi on nüüdseks nii madal, et Eesti majandus jääb igal aastal ilma olulises mahus välisinvesteeringutest.

Film Estonia on ergutusmeede Eestisse filmiprojektide toomiseks ja seni on programm oma eesmärki väga hästi täitnud. Eesti filmivaldkonna süsteemse ja järjepideva töö tulemusena on märkimisväärselt kasvanud filmiprojektide arv ja iga-aastane välisinvesteeringute maht. Rahvusvaheline koostöö on ühtlasi võimaldanud kasvatada Eesti filmivaldkonna kompetentsi ja tuntust. Tänasest on Eesti filmisektor suure delegatsiooniga esindatud mainekal Berliini filmifestivali filmiturul, mis 2023. aastal ongi fookuse seadnud Eestile, Lätile ja Leedule. Töötame Berliinis selle nimel, et püsida lähiriikidega konkurentsis ja suurendada Eesti loomevaldkonna ekspordivõimekust veelgi.