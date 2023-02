FILMITOOTJATE PÖÖRDUMINE RIIGIJUHTIDELE ⟩ Produtsent Esko Rips: jäime ilma põnevast koostööst BBCga

9. veebruaril esitas kultuuriminister Piret Hartman valitsusele ettepaneku kahekordistada Film Estonia tagasimakseprogrammi mahtu neljalt kaheksale miljonile eurole. Kristel Tõldsepp animatsioonistuudiost A Film ütleb, et filmitootjateni pole jõudnud infot, et soov tagasimaksefondi suurendada oleks teostunud.

«Hetkel ei ole alust arvata, et fond suureneb. See teeb filmitootjad väga murelikuks. Projekte on järjekorras palju, sest Eesti filmitootjad suhtlevad erinevate riikide välistootjatega, aga lõputult meie järelt ei oodata. Teised riigid pakuvad meile suurt konkurentsi,» kurdab Tõldsepp.

Tõldsepp ütleb, et tema A Filmil peaks augustis töösse minema kaks projekti, mis jäävad ära, kui tagasimaksefondi suurust ei kahekordistata. «Filmitootjad on pragmaatilised. Isegi kui välismaa filmitootja tahaks Eestiga koostööd teha, siis ei hakata ootama 2024. aastani, kui fond seda võib-olla võimaldab. Tootmisplaani jaoks on oluline, et alustataks sellel aastal. Tõsi, animatsiooni puhul on see natuke paindlikum, mängufilmi jaoks vähem paindlik, sest enamasti toimuvad filmivõtted suvisel ajal.»

Meelis Arulepp ja Kristel Tõldsepp A Filmist. Foto: Mihkel Maripuu

Produtsent Esko Rips (Nafta Films) ütleb: «Kultuuriminister on küll teatanud, et kavatseb Film Estonia tagasimakse fondi suurendamise valitusse viia, kuid meile teadaolevalt ei ole valitsus valmis seda otsust tegema. See teeb meile tõsiselt muret. Palutud maht ei ole ebamõistlikult suur. Samas on selle toel Eestisse jõudvad investeeringud olulised. Meie filmivaldkonna ekspordivõimekus on suur, praegu hoitakse seda asjatult tagasi.»

«Meil olid plaanis BBC libadokumentaal Shakespeare'ist, mille võtted oleksid kestnud 15 päeva. Projekt iseenesest massiivne ei ole, aga meie jaoks oli märgiliselt hea, et Londonist taheti tulla siia midagi tegema,» kirjeldab Rips projekte, mis on piiratud tagasimaksefondi pärast katki jäänud. «Samuti Norrast taheti tulla siia sõjafilmi tegema, sest siin on juhtumisi üks laev, mis oleks perfektselt sobinud sellele filmile. Ja ühes põnevas projektis, mis võiks Eestisse tulla, osaleb Dolph Lundgren.»