Kinno jõuab dokumentaalfilm Georg Otsast

Osa filmist võtavad enda alla intervjuud Eesti, Soome ja Venemaa lauljatega, kes kunagi Georg Otsaga koos teatri- ja kontserdilavadel esinesid. Vaatluse all Georg Ots ooperi-, opereti- ja kontserdilauljana. Filmi kannavad Georg Otsa arusaamised enda kui laulja ja näitleja võimalustest, mõtted oma loomingust, võtmerollide – Jevgeni Onegini, Don Giovanni, Jago, Rigoletto, Deemoni – ainulaadsus ja omapära, temaga koos esinenud rahvusvaheliselt tuntud lauljate ning dirigentide ja teatriteadlaste meenutused aastateks meeldejäänud koostööst.

«Eesti aga ka maailmakultuuri seisukohast on oluline, et saime jäädvustada võimalikult paljude Georg Otsaga koos esinenud oluliste inimeste meenutused Otsa kunsti suurusest ja temast kui erakordsest isiksusest,» kommenteerib filmi produtsent Karmo Kaasik.

Filmivõtteid toimusid nii Eestis, Soomes kui ka Venemaal Moskvas ja Peterburis. Filmi režissöör-stsenarist on Jaak Järvine, operaator Arvo Vilu, produtsent Karmo Kaasik. Filmi on tootnud Estfilm. Filmi toetajad on Tallinna linn, MTÜ Barklay De Tolly Sõprade Klubi, Saarte Filmifond ja mitmed erasponsorid.