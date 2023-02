Uue laine räppi peetakse kord teenitult, kord teenimatult primitiivseks, vulgaarseks ja amatöörlikuks puberteetikute praalimiseks, kuid stopp. NKN on küll kõigi kriteeriumite ja tehniliste parameetrite järgi uue laine räpp, aga ei vasta ühelegi eelmainitud negatiivsele klassifikatsioonile. On sisu ja vormi, on tungi ja tormi. Soojad sämplid ja külmalt kõvad biidid on plaati koos hoidvad niidid.