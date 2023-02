Rahvusvaheline Uuno Klami heliloomingu konkurss ootab osalema

Rahvusvaheline Uuno Klami heliloomingu konkurss on üks maailma tuntumaid muusikakonkursse. Žüriisse kuuluvad seekord soomlased Kalevi Aho, Magnus Lindberg ja Lotta Wennäkoski ning rootslane Mats Larsson Gothe, neli oma põlvkonna mõjukat heliloojat. Nendega liitub hiljem dirigent Anna-Maria Helsing (, kes juhatab konkursi lõppkontserte sügisel 2024. Aho ja Lindberg on kuulunud žüriisse alates konkursi asutamisest aastal 2003, Larsson Gothe ja Wennäkoski on žürii uued liikmed.

2024. aasta kevadel valib žürii anonüümsetest võistlustöödest finaali vähemalt kolm, kuid mitte rohkem kui viis. Neid kannab ette 2024. aasta sügishooajal kontsertidel Kouvolas ja Kotkas üks Soome parimatest orkestritest Kymi Sinfonietta. Žürii valib võitjad alles pärast finaalkontsertide ja nende proovide ärakuulamist. Esitatavate tööde heliloojad on oodatud osalema oma teoste proovides, et leida uusi rahvusvahelisi kontakte ja võrgustikke. Paljude heliloojate jaoks on edu Klami konkursil tähendanud otsustavat tõuget nende karjääris.