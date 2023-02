EV 105 KONTSERTARVUSTUS ⟩ Stiihia või midagi hirmsamat? Ajakohaselt karge, kuid hinge puudutav kontsertetendus

Avada aasta kõige tähtsam kontsertetendus Märt Avandi häälega, siduda kokku Vivaldi «Neli aastaaega», Riho Sibula «Kuulaps» ja Viivi Luik ning EiK – see on julgustükk. Eesti ühe vingema lavastaja Renate Keerdi käekirja iseloomustabki heas mõttes hullumeelsus, keerdude keerutamine ning ootamatult jaburad võtted, mis üllatavad, kuid on põhjendatud, sest aitavad ideel ja tervikul esile pääseda.