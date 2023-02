Luba solvata: rassistlikud James Bondi romaanid lähevad ümberkirjutamisele

Sean Connery ja Kim Basinger Bondi-filmis «Never Say Never Again».

Kui alles hiljuti anti teada, et lastekirjanik Roald Dahli kuulsatest teostest ilmuvad uuendatud versioonid, millest on eemaldatud haavavad sõnad nagu «kole» ja «paks», siis nüüd plaanitakse sama teha Ian Flemingi raamatutega superagent James Bondist, kelle rassistlik ja seksistlik kõnevärk kõlab kaasaegses väärtusruumis sobimatult, vahendab The Independent.