Tallinna Barokkorkester ja Andrew Lawrence-King pakuvad naistepäeva kontserti 17. sajandi naisheliloojatelt

Märkimisväärne on ka see, et muusikute, ka Andrew Lawrence-Kingi, töö ei ole tasustatud. Kogu ettevõtmine on rajatud armastusele selle muusika vastu ja lootuses, et tulevad ka paremad päevad. Õigupoolest oleme lausa kindlad, sest Andrew Lawrence-King on orkestrisse kaasa võtnud just need õiged maitseained, välja visanud induktsioonpliidi ja asendanud selle lahtise tulega ning toorainena on kasutusel vaid pärandsordid. Kõik ikka selleks, et muusika maksimaalselt puudutaks, saavutades oma täie hiilguse – just nõnda kui selle loomise ajal. Tulemuseks elamuslik õhtu, mis on ühtlasi parimaks kingituseks sel kaunil päeval.