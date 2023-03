Esitlemisele tuleb raamat «Eesti merenduse ajalugu»

Kuigi raamat on mahukas ja sisutihe, ei suuda see kajastada kõiki sündmusi meie merenduse tormisest ajaloost, need peatükid tuleb kirja panna noorematel ajaloolastel. Ees seisab suur töö koguteose II köitega, kuhu saavad panustada parimad asjatundjad alates ajaloolastest ja merendusteadlastest kuni mereväelaste ja kapteniteni. Eesti merenduse ajalugu on mõeldud nii merenduse asjatundjatele, meremeheks pürgijatele kui ka kõigile huvilistele.