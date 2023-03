EFTA 2023 ⟩ Eesti Filmi Instituudi juht: valik ei olnud tänavu kindlasti lihtne

Edith Sepp lisab: «Varem oli nii, et oli kaks eraldi žüriid, üks loomingulist aspekti hindamas, teine tehnilist poolt, aga sel aastal on kõik koos ning kaheteistkümnest liikmest koosnev žürii on kõikide kandidaatide seast üksmeelselt need nominendid välja valinud.»

Eesti filmi- ja teleauhinda valimisel jagatakse tänavu välja 16 auhinda filmikategoorias ja 14 telekategoorias – seega kokku 30 auhinda. Filmivaldkonna 16. auhind antakse tänavu esmakordselt välja aasta grimeerija kategoorias.

«Me oleme kogu aeg sellest rääkinud ja need läbirääkimised on kestnud viis aastat, aga alles nüüd on see kokkulepe sõlmitud. Mul on selle üle hea meel, sest kui me vaatame Eesti filme, siis filmid muutuvad järjest keerulisemaks ning grimm muutub aina huvitavamaks. See on väga suur ja väga loominguline valdkond, mis hetkel oli täielikult välja jäetud,» sõnas Sepp.

Lisaks sellele, et filmivaldkond on televaldkonnalt ühe kategooria juurde napsanud, toimub ka filmivaldkonna hääletus tänavu pisut teisiti.

«Meie idee oli, et kõik võiksid lõppvoorus hääletada ja me tegelikult tahaksime ideaalis teha soomlaste eeskujul. Neil ei ole filmiakadeemiat, on filmiaura, mis on selline organisatsioon, justkui akadeemia, kus kõik sinna kuuluvad liikmed tulevad kokku, et valida parimat Soome filmi,» sõnas Sepp.