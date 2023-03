Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvib Alisson Kruusmaa

Alisson Kruusmaa on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliloomingu eriala magistriõpingud prof Helena Tulve juures ning jätkab akadeemias doktoriõpinguid. Kruusmaa on kirjutanud muusikat nii orkestritele, ansamblitele kui ka soolopillidele, mida on ette kandnud EMTA sümfooniaorkester, Pärnu Linnaorkester, Johan Randvere, Villu Vihermäe, Laura Põldvere jpt. Sellest aastast alustas Alisson Kruusmaa residentuuri Hollandi Rahvusooperis. Sügiseks on valmimas ulatuslikum teos Eesti Rahvusmeeskoorile ja Rascher Saxophone Quartetile ning 2024. aastaks valmib Kruusmaalt ballett Rahvusooperile Estonia.