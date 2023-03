NÄDALA FILM ⟩ Surve all lähevad asjad hullemaks

«Viimase vahiposti» tegevus toimub lähemas tulevikus, oma 40 aasta pärast. Meie kõigi jõupingutuste või õigemini nende pingutuste tegemata jätmise tõttu on maailmamere tase niivõrd tõusnud, et kuiva maad on jäänud vaid kahte saareriiki. Inimkonda tundes pole vaja imestada, et need kaks riiki on omavahel permanentses sõjas, olgugi et otsest kontakti pole vaenupoolet vahel olnud enam aastaid.