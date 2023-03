Mine kinno!

Ei juhtu sageli, et Eesti nädala vaadatuimatest filmidest on viiest esimesest neli Eesti omad. Ja veelgi haruldasem on, et nädala populaarseim on dokumentaalfilm. Anna Hintsi «Savvusanna sõsarad» just selle tiitli pälvis. See ei ole lihtne film, aga see ei ole ka masendav. Pooleteisttunnine saunaskäik lummab oma mitmekihilisuses: pilt, valgus, lood, koht – pärast filmi oleks kui ise saunas käinud. Lõpuks jääb kummitama küsimus: millest naised saunas tegelikult räägivad?