TEET KALLAS 80 ⟩ Nooruse pikk ja nukker lahkumiskallistus kirjaniku noorpõlveromaanides

Lõpliku luhtumise kirbe eelmaitse

«Heliseb-kõliseb...», millest sai Kallase ametlik debüüt romaanikirjanikuna, on omandanud tänu oma saamisloole (kirjutatud hullumajas), hipilikule vaibile (suvine teekonnaromaan) ja kirjanduslikule vormile (maagilise realismi elementidega romantiline seiklus) ajapikku kultusliku staatuse. See on lustiv eksperiment, milles kipub nõudlikuma maitsega lugeja jaoks jääma puudu psühholoogilisest sügavusest.

«Nigulistes», mis kirjutatud suuresti samal perioodil, ent sootuks teistsuguse «kunstilise pealisülesandega», on psühholoogiline mõõde täiesti olemas. Kallas on tunnistanud, et «Niguliste» on tema kõige isiklikum teos, ent sealjuures mitte ülemäära autobiograafiline.