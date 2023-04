ANARHIA EESTIS ⟩ Tallinnas üllatab kontserdiga Sex Pistolsi legend

Public Image Ltd. asutati 1978. aastal Inglismaal Londonis. Tihti on seda nimetatud postpunk-perioodi üheks väljakutsuvamaks ja uuenduslikumaks bändiks. John Lydoni on öelnud, et tema eesmärk oli moodustada anti-rockbändi. Selleks leidis ta inspiratsiooni mitmelt artistilt, nende seas Captain Beefheart, Tim Buckley ja mitmed dub-artistid.

Viimase aasta jooksul on John Lydon ja Public Image Ltd. olnud meedia huviorbiidis seetõttu, et bänd lootis lauluga «Hawaii» pürgida Eurovisioonile Iirimaad esindama. John Lydon kirjeldas lugu nõnda: «See on pühendatud kõigile, kes läbivad eluteekonnal raskeid aegu koos inimesega, kellest nad kõige rohkem hoolivad. See on ka lootuse sõnum, et armastus võidab lõpuks kõik.» Paraku poistel Eurovisioonile pääseda ei õnnestunud. Hiljuti kaotas John Lydon oma abikaasa Nora Forsteri.