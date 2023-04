INTERVJUU ⟩ Režissöör Davy Chou: oma juurteni jõudes hakkame mõistma, et midagi ongi puudu

Lõuna-Korea pealinnas toimuv draama räägib Prantsusmaal üles kasvanud lapsendatud neiust Freddiest, kes rändab esimest korda sünnimaale ning otsustab Lõuna-Korea adopteerimiskeskuse kaudu leida oma bioloogilised vanemad. Nii režissöör Davy Chou kui peaosalise Park Ji-mini jaoks on see isiklik lugu, sest mõlemad on Aasia juurtega, ent kasvasid üles Prantsusmaal. Veel enam, film väljendab liigutavalt maailmas eksinud olemise tunnet, mida mõistavad kõik, kes kogenud hülgamist või ekselnud oma juurtest liiga kaugele.

Freddiet kehastaval Park Ji-minil on Freddiega sarnane kogemus, sest temagi on Lõuna-Koreast pärit, kuid kasvas Prantsusmaal. Milliste kohanemisraskuste ja probleemidega seisavad silmitsi Euroopas kasvavad Aasia juurtega naised?

Park Ji-min kolis üheksa-aastaselt Lõuna-Koreast Prantsusmaale ja see annab talle märgatava kahepoolsuse. Ta rõhutas, et Prantsusmaal elades koges ta palju rassismi. Talle meenutati pidevalt, milline ta nägu on. Ta puutus kokku kõigi rassistlike klišeedega: teda kutsuti hiinlaseks, teda vahiti vidukil silmadega.