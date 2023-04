VIDEO ⟩ Poolsada noort lauljat vallutasid Tallinna kaubanduskeskuse

Tallinnas toimunud välkmassil osalesid Tallinna 21. Kooli lastekoori Vocal Spirit lauljad ning paari päevaga on viraalseks läinud video sotsiaalmeedias jõudnud üle 70 000 vaatajani.

Laulja ja laulukirjutaja Mari Kalkuni loodud lugu «Sata-sata!» on selle suvisel suursündmusel erilise tähendusega, kuna see tuleb esitusele nii laulu- kui ka tantsupeol. Välkmass oli lauljate peoeelne tervitus tantsijatele, kelle maakondlikud eelproovid olid just edukalt lõpule jõudnud. Laul „Sata-sata!” kõneleb hakkamasaamisest ja eneseusust.