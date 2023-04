ARTUR ALLIKSAAR 100 ⟩ Poeet, kes leidis endale kohaseid kannatusi

Ei pea olema kirjandusprofessor, nägemaks, et digiajastu oskuskeeles väljendades oli Artur Alliksaar peaaegu kõiges «Juhan Liiv 2.0» – tuunitud ja täiendatud versioon meie rahvuskirjanduse eelmisest suurest traagilisest poeedist. Samas märkab ilmselt iga algkooliõpilanegi, et Liivil jäid selles võrdluses kaks trumpi tagatasku: vaimuhaiguse diagnoos ning keskse muusa («kalli Liisi») ikooniline kuju.

Ühtlasi hingestaks ja legitimeeriks iga poeedi loomingut (ning kaunistaks ja õilistaks tema elulugu) enesetapp, mis on neil kahel teenistuslehelt puudu. Praegusaja (ja iseäranis lähituleviku) standardite seisukohast olnuks mõistagi ideaalne lisaks trans- või vähemalt homoseksuaalsus ning kangelaslik teekond selle tunnistamise ja avaliku pühitsemiseni. Nalja ja hirmuga pooleks võib väita, et pole ime, kui pealekasvava põlvkonna kirjandusteadlased neile kahele millalgi midagi sellist tagantjärele külge poogivad. Alliksaare puhul on tema sõbrad igatahes meenutustes maininud, et ta tavatses kodus kohati külalistele kleidis tantsida...