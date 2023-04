SUUR TÜLI NÕIAFILMI ÜMBER ⟩ Helen Kõpp pidurdas uue õuduka linastumist Haapsalu õudusfilmifestivalil

Täna, 19. aprillil andis Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) teada, et otsustas mitte näidata režissöör Susanna Smanjovi madala-eelarvelist õudusfilmi «Nõiad otse põrgust», mille osatäitjate seas on Helen Kõpp. Smanjovi sõnul on asjaosaliste vahel puhkenud tüli, sest Kõpp soovis enda eemaldamist filmist ning asus kõnedega pommitama HÕFFi korraldajaid. HÕFF toimub aprilli viimasel nädalavahetusel.