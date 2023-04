AK ⟩ Gustav Ränga päevikud – põnev sissevaade mitmesse kadunud maailma

Eesti Rahva Muuseum on välja andnud õige mitmes mõttes tähelepanu- ja lugemisväärse raamatu «Keeruliste aegade kiuste». See koosneb Eesti etnoloogia/etnograafia suurkuju Gustav Ränga päevikuist aastaist 1939–1948 ja kahest asjatundlikust ning põhjalikust eessõnast, üks Marleen Metslaiult ja teine Indrek Jäätsilt. Tegelikult tuleks autoriks lugeda ka Ivi Tammaru, kes valis ja paigutas fotod, sest need lisavad väljaandele terve omaette mõõtme.