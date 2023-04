Ei, see pole Daft Punk vol 2. See pole isegi elektroonikaalbum. Pool legendaarset duost Daft Punk ehk Thomas Bangalteri «Mythologies» on küll teatud mõttes tantsumuusika, aga tegemist on neoklassika albumiga. Muusikaga prantsuse koreograafi Angelin Preljocaj möödunud aasta 1. juunil Grand Théâtre de Bordeaux’s esietendunud balletile, kus 20 tantsijat otsisid vanade ja moodsate müütide vahel seoseid.