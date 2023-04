Tartu Folgiklubi külaliseks on sel nädalal Hendrik Relve

Relve on laulumees, kes on laulnud pilliga üksinda, aga ka ansambliga Forest end paljude inimeste mällu. 2004. a. ilmus tema heliplaat «Hendrik Relve laulud looduses» – ühe kevadpäevaga, koos tütrega salvestatud jäädvustus, mille kohta ta ise on öelnud: «Plaatidele on sattunud vaid väike osa mu lauludest. Kõige paremini tuleb laul välja looduses olles, seal on see hästi loomulik. Näiteks lõkke ääres sõpradega istudes – see on minu loomuse jaoks õige koht. Koos Auliga metsas lauldud plaadi idee oligi see, et me elame loodusega samas rütmis. Laulsime seal hommikust õhtuni, sellest võeti plaadi jaoks ainult mõned jupid. Linnud, kes olid seal meiega kaasa laulmas, olid sama tähtsad lauljad kui meie.»